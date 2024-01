Biagio Antonacci, 10 concerti unici a settembre: date e biglietti

Biagio Antonacci ha annunciato il suo ritorno dal vivo: a settembre 2024, il cantautore si esibirà per dieci date (17-18-20-21-22-24-25-27-28-29 settembre) all'Anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera (Brescia). In questa splendida cornice, presenterà dal vivo le canzoni del nuovo album “L'inizio”, oltre ai più grandi successi del suo repertorio.