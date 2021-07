Biagio Antonacci: 10 anni fa il concerto per l'Unesco in un luogo “eterno”

In queste ore, infine, non può mancare un pensiero per Raffaella Carrà, appena scomparsa, da parte di Biagio Antonacci che ha scritto per lei il brano “Parole maldette”: “Ciao Raffaella, avevo scritto questa canzone per te, sei stata la prima star a darmi fiducia come autore… tutti noi hai regalato gioia e la giusta energia... ed è per questo che resterai per sempre... come un sorriso, come una danza”.