Benji & Fede hanno incontrato la redazione di Radio Italia per una video intervista #atupertu: hanno raccontato come sono nate le vibrazioni positive del loro ultimo album “Good Vibes”, hanno svelato chi sono le prime persone a cui fanno ascoltare i loro nuovi lavori, hanno spiegato come si stanno preparando al loro primo concerto all’Arena di Verona e hanno dato un consiglio per affrontare i momenti più difficili della vita.

Con il loro nuovo disco “Good Vibes”, Benji & Fede hanno esordito al primo posto in classifica per la quinta volta in carriera. Come dice il titolo stesso, si tratta di un album pieno di vibrazioni positive: “Parliamo di quando abbiamo scritto queste canzoni. Abbiamo iniziato prendendoci una pausa dai social e dagli eventi a marzo, dopo il tour, e passando molto tempo con le persone che ci sono vicine. Dai rapporti umani sono nate canzoni diverse dal solito, in cui esprimiamo cose che prima non avevamo mai avuto la forza e la libertà di esprimere. Il nostro tempio creativo in questo momento è il nostro studio di registrazione a Modena. E’ lì che facciamo musica e ci troviamo con i nostri compagni di vita. E’ lì che è nato il disco ed è lì che abbiamo lavorato tanto con Merk & Kremont, che sono i produttori dell’album. Era un modo per trovarsi, creare, fare musica e divertirsi. Sono stati il divertimento e l’energia positiva che ci hanno fatto produrre un album pieno di ‘good vibes’”.

Oltre ad essere frutto di un contatto stretto con molti addetti ai lavori, che sono ormai diventati compagni di vita e amici, il disco “Good Vibes” passa anche dai consigli delle persone che da sempre sono vicine a Benji & Fede: “La nostra famiglia e i nostri amici vogliono essere i primi a dare un giudizio quando creiamo una canzone. Teniamo conto dei loro feedback, perché ascoltano i nostri pezzi fin dall’inizio e conoscono il nostro percorso. Per noi è importante sentire quello che dicono loro”, hanno spiegato gli artisti.

Il 3 maggio 2020 Benji & Fede terranno il loro primo concerto all’Arena di Verona. I biglietti sono già disponibili, ma come ci si prepara al live più importante della propria carriera? “Siamo molto emozionati perché abbiamo fatto degli eventi all’Arena di Verona, ma mai un concerto vero e proprio. E’ un’occasione unica che abbiamo sempre sognato, faremo un concerto veramente speciale e stiamo creando qualcosa di bellissimo. Sarà un percorso che partirà dalle canzoni in cameretta e arriverà a quelle dell’ultimo disco, che eseguiremo dal vivo per la prima volta proprio lì. Ci chiuderemo diverse settimane in studio a provare le canzoni all’infinito, perché anche i brani vecchi avranno arrangiamenti nuovi e saranno interamente rivisitati. Il momento della nostra vita in cui ci troviamo ci fa esprimere le canzoni vecchie in un modo diverso da come sono nate”.

Il concerto all’Arena di Verona segna un grande momento nella crescita personale di due artisti come Benji e Fede che, in questi anni, hanno imparato tanto e ora si sentono di dare un consiglio molto importante: “Uno dei più grandi insegnamenti che ci ha dato la vita è che, dai momenti più difficili, si impara tanto. Quando succede qualcosa di negativo nella tua vita o nella tua carriera devi interpretarlo come una sfida che il mondo ti pone per farti crescere, perché se tutto andasse sempre bene non avremmo bisogno di evolverci e crescere. Quando arriva un ostacolo che fa male, quel male serve per diventare una persona migliore. Il consiglio che possiamo dare è quello di cercare di sfruttare questi momenti negativi e di ribaltare la situazione. Nei momenti di difficoltà, come ne abbiamo passati vari nella nostra carriera, la musica e il nostro rapporto ci sono serviti per imparare alcune cose e per fortificarci”.