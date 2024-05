Benji & Fede di nuovo insieme dopo 4 anni: il concerto al Forum

Il ritorno di Benji & Fede è arrivato dopo alcuni segnali di un possibile riavvicinamento, che finalmente è stato ufficializzato. A fine marzo, Benji aveva affidato ai social una lunga lettera scritta “con il cuore in mano” per invitare il vecchio amico a mettere da parte il passato e tornare insieme: “Entrambi siamo stati persi per tanti anni, ci siamo persi crescendo e ci perdiamo costantemente. Io qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo”.