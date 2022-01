Benedetto l'inferno: il singolo di CanovA, Gianna Nannini e Rosa Chemical

Adesso, dopo anni dietro le quinte, Canova decide di mettersi in gioco in prima persona con il suo progetto da artista. Quello che lo spinge a intraprendere questo viaggio, dopo anni di successi ed esperienze internazionali, è la passione, spontanea e inesauribile, per la musica. Nel 2020 ha fondato la sua etichetta discografica CANOVA REC per sviluppare il percorso musicale di giovani talenti a 360 gradi.