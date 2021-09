I Bauli in Piazza chiedono la ripartenza totale del settore dello spettacolo, senza distanziamento, per il 100% delle capienze disponibili, con obbligo di Green Pass e senza variazione in base alla colorazione delle Regioni bianche, gialle o arancioni. La proposta ha ricevuto il sostegno di molti artisti, tra i quali Francesca Michielin, Francesco Renga, Guè Pequeno e Fred De Palma.