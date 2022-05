Baglioni fa il BIS nei teatri. E stasera il suo concerto è su Radio Italia

Intanto, questa sera a partire dalle 21.00, Radio Italia solomusicaitaliana trasmetterà in diretta il concerto con cui Claudio Baglioni celebrerà il suo 71esimo compleanno al Teatro Carlo Felice di Napoli, a 21 anni di distanza dall’ultima volta che si è esibito in questa bellissima location. Il live, che sarà commentato da Fiorella Felisatti, fa parte del tour “Dodici Note Solo”, che ha visto l’artista esibirsi in 71 teatri lirici italiani percorrendo 25mila chilometri in giro per il nostro Paese dallo scorso gennaio. Prima di concludere la tournée, restano da recuperare le tappe saltate di Milano e Varese, già riprogrammate per il 22 e 23 maggio.