Baby K: svelate le date del tour europeo nei club

Baby K ha annunciato le date del suo tour europeo, che la porterà a esibirsi in Svizzera, Germania, Spagna, Croazia e Grecia fra aprile e agosto. Questi concerti all’estero si aggiungono a quelli già in programma in Italia, il 4 maggio ai Magazzini Generali di Milano e il 18 maggio all’Orion di Ciampino (Roma).