Baby K: il nuovo calendario dei concerti

Baby K aveva in programma 4 show previsti per il 4, 5, 17 e 18 novembre a Roma, Firenze, Milano e Padova. La cantante, protagonista in radio con il suo ultimo singolo “Easy”, ha fatto confluire gli show in 2 appuntamenti a Milano il 4 maggio e il 18 maggio 2023 a Roma. Chi avesse comprato i biglietti per le date di Padova e Firenze potrà chiedere il rimborso per un mese (entro e non oltre il 21 novembre 2022) e, nel caso, riacquistarli per Milano e Roma. Potranno ovviamente chiedere il rimborso anche tutti quelli che non potranno partecipare alle nuove date.