La voce di Baby K incontra per la prima volta quella di Alvaro Soler: l'occasione è il brano “Non dire una parola”, che potrete ascoltare da domani (venerdì 10 settembre) su Radio Italia solomusicaitaliana. Il singolo sarà inserito digitalmente nell'ultimo album della cantautrice “Donna sulla Luna”, che contiene anche i successi “Non mi basta più” feat. Chiara Ferragni, “Playa”, “Buenos Aires” e “Mohicani” con i Boomdabash.