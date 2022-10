Baby K la fa facile: il nuovo singolo “Easy” racconta la semplicità dell’amore

La cantante aveva preannunciato novità dopo l’estate: “Sento molto vicino questo brano perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato”, spiega. “Credo sia importante affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”.