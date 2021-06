Baby K: l'album Donna sulla Luna, il singolo coi Boomdabash e il tour 2022

ECCO LA TRACKLIST DI “DONNA SULLA LUNA” CON TUTTI I FEAT E I “CREDITS”

1. “Intro” (C. Nahum)

2. “Mohicani” Boomdabash & Baby K - Prod. Takagi & Ketra (F. Abbate, R. Pagliarulo, A. Rapetti Mogol, A. Merli, F. Clemente)

3. “Pa Ti” feat. Omar Montes - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum, R. Rampino)

4. “Non Mi Basta Più” feat. Chiara Ferragni - Prod. Rocco Rampino, chitarre di Daniele Bronzini (C. Nahum)

5. “Cuando Te Vi” - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum, F. Palana)

6. Skit Samurai Jay (G. Amatore)

7. “Playa” - Prod. Zef (D. Petrella, F. Abbate, C. Nahum, S. Tognini)

8. Skit Boro Boro (F. Orecchia)

9. “Dinero” feat. Samurai Jay e Boro Boro - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum, G. Amatore, F. Orecchia)

10. “Buenos Aires” - Prod. Zef (D. Petrella, C. Nahum, S. Tognini)

11. “Luna” - Prod. F. “Katoo” Catitti – Zef (C. Nahum, A. La Cava, F. Catitti, S. Tognini)

12. Skit Tedua (M. Molinari)

13. “Me Gusta” feat. Tedua - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum, M. Molinari)

14. “Rosso Amarena” feat. Gigi D’Alessio - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum)

15. Skit Giaime (G. Mula)

16. “Mia” feat. Giaime - Prod. Zef (C. Nahum, G. Mula, G. Ciccorelli, S. Tognini)

17. “Maglietta e Jeans” - Prod. Jvli (C. Nahum, G. Ciccorelli, Julien Boverod)

18. “Tornado” - Prod. Rocco Rampino (C. Nahum, F. Palana)

19. Skit Enzo Dong - (V. Mazzarella)

20. “Buenos Aires Remix” feat. Enzo Dong & Lele Blade - Prod. Don Joe (C. Nahum, D. Petrella, V. Mazzarella, A. Arena, S. Tognini)