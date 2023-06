Baby K, il nuovo singolo per l'estate: "M'ama non M'ama"

Baby K ha commentato così: "Sono finalmente tornata nel quartiere, tornando alle mie radici fra un sound che mescola l’hip hop classico al calore della dancehall. 'M’ama non M’ama' è un racconto divertente che ci ricorda che non si trova l’amore né marito nel club: ‘mamma diceva che no, non si fa m’ama non m’ama dentro una dancehall’": con le sue parole e il suo ritmo, "M'ama non M'ama" rimanda a un'atmosfera di divertimento e spensieratezza.