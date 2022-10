Baby K, ecco il video di Easy: “L’amore è come la musica, va vissuto”

È la vita che ha portato Baby K a questa conclusione: “Per anni ho pensato che l’amore era una m....”, dice ancora senza giri di parole, raggiungendo un equilibrio solo con il suo attuale compagno. “Ho sempre litigato tantissimo e ho avuto rapporti complicati con i miei fidanzati. L’amore non deve essere una lotta”. Da qui, si arriva anche a quello che, in “Easy”, è per lei il verso più significativo: “Io che per amore ho sempre fatto la guerra”.