Baby K collabora con Mika per l’estate 2022. Il singolo si intitola Bolero

Nonostante il ritmo uptempo, la canzone porta con sé un pizzico di malinconia. Racconta infatti la nostalgia dei bei momenti condivisi con un’altra persona. “C’è una magia nell’estate Italiana che voglio portare con me, ovunque sarò, in viaggio per i concerti che terrò in Europa. Per questo ho fatto una canzone con la irresistibile Baby K. Si chiama Bolero, e farà ballare il vostro cuore”, ha scritto Mika.