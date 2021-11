Baby K a RADIO ITALIA LIVE: “Un tour sulla Luna? Ecco cosa porterei”

Baby K è la protagonista della nuova puntata di RADIO ITALIA LIVE, in onda questa sera (19 novembre) alle 21.00 in contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioItalia.it. Dall'album “Donna sulla Luna” a un ipotetico tour sulla Luna, dalle collaborazioni alla passione per il cinema: l'artista si racconta prima di salire sul palco del Reward Music Place nella video intervista #atupertu con la redazione di Radio Italia solomusicaitaliana.