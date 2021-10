Fedez, nato a Milano il 15 ottobre 1989, oggi compie 32 anni. Per l'occasione ha ricevuto una dedica romantica dalla moglie Chiara Ferragni, oltre agli auguri di fan, amici e colleghi tra i quali Francesca Michielin. Per Fedez non è mancata una foto di famiglia con Chiara e i figli Leone e Vittoria, vestita da zucca.