Articolo 31: sold out in tre ore e nuova data al Forum

Ai fan degli Articolo 31 sono bastate solo tre ore per polverizzare i biglietti del loro atteso concerto al Forum di Assago del prossimo 18 maggio. J-Ax e Dj Jad non hanno perso tempo e hanno subito accontentato la grande richiesta con una nuova data al Forum, fissata per il giorno successivo, 19 maggio. I biglietti per la nuova data sono già in vendita.