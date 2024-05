Articolo 31: il video del nuovo singolo "Peyote" con Rocco Hunt e Fabri Fibra

“Per autocitarci, questo disco è stato un bel viaggio, che adesso, ancora, dopo 31 anni, passa nelle vostre mani, per far sì che l’urlo per gli Articolo 31 si propaghi per chiunque possa sentirsi rappresentato”, hanno scritto J-Ax e Dj Jad, che già da oggi pomeriggio daranno il via agli appuntamenti “Instore & Live set” per firmare le copie di “Protomaranza” e incontrare il pubblico.