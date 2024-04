La grande notizia che i fan degli Articolo 31 stavano aspettando è arrivata. Anzi, ne sono arrivate ben due. Tra poco più di un mese, infatti, J-Ax e Dj Jad pubblicheranno il loro ottavo disco in studio come duo: le nuove canzoni, poi, saranno presentate con un grande appuntamento al Forum di Milano che potrebbe andare sold out prestissimo, come le 4 date già andate in scena nello stesso palazzetto meno di un anno fa.