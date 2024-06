Articolo 31: i "Protomaranza" di Milano arrivano in Piazza del Plebiscito

"È stato proprio un bel viaggio Jad, però adesso smettiamola di fare i romantici tra di noi e facciamo un po' di casino!", ha detto J-Ax introducendo così il secondo pezzo portato in Piazza del Plebiscito, ossia "Peyote", realizzato in collaborazione con Fabri Fibra e Rocco Hunt; quest'ultimo, in quanto tra i protagonisti di RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO, ha raggiunto J-Ax e DJ Jad per cantare insieme a loro. "Per noi è un onore e una figata stare sul palco con uno dei più bravi in assoluto": con queste parole i rapper hanno ringraziato Rocco Hunt, che ha ricambiato la stima.