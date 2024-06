Articolo 31, i figli sono i primi fan: “Ma ci dicono quando una cosa è cringe!”

Per concludere, gli Articolo 31 manifestano tutta la felicità per la prima volta dei Club Dogo allo stadio San Siro di Milano, domani sera: “Siamo contenti per il successo del rap e per il successo dei Dogo, perché non hanno mai negato di essere stati influenzati da noi”. E allo stadio, non potrà mancare J-Ax sul palco: “Canterò con loro ‘Brucia ancora’”, annuncia, proprio com’era successo in occasione delle tante date al Forum dei mesi scorsi.