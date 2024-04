Articolo 31: ecco le canzoni e le collaborazioni di Protomaranza

Qualche giorno fa, J-Ax e Dj Jad avevano solo svelato i titoli dei brani e i nomi degli artisti con cui avevano lavorato per il nuovo progetto. Non avevano detto chi cantava con chi e in quale pezzo, perché volevano che i fan tirassero a indovinare. A quanto pare, nessuno li ha individuati tutti. “Questo, in parte, ci rende felici, perché indica il fatto che nulla di quello che abbiamo fatto sia scontato”, hanno scritto i due su Instagram. “In questi anni abbiamo lavorato a un sacco di brani, questo disco ha avuto diverse forme, alla fine questa è quella definitiva, che ci convinceva di più, con ospiti che contribuiscono a raccontare una storia che per noi è importante”, hanno aggiunto.