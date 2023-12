Articolo 31 e Coma_Cose per la prima volta insieme cantano “Una cosa bene”

Come ha raccontato J-Ax con un toccante monologo pubblicato sui social, “Una cosa bene” è un inno all'amore che dura per sempre, ma che si costruisce lentamente scegliendosi ogni giorno e accettando i difetti di sé stessi e degli altri. Il brano racconta di un amore che “non è perfetto, porta cicatrici del passato proprio come te. Però c’è qualcosa di speciale. È come ritrovare un pezzo di te che credevi perduto. All’improvviso il mondo sembra meno oscuro”.