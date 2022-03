Arisa: un concerto speciale a Milano per l'emergenza ucraina

Arisa presterà la sua voce per aiutare chi ha più bisogno. L'intero ricavato di questo evento, realizzato con il patrocinio del comune di Milano, sarà devoluto a favore dell'emergenza in Ucraina. La Fondazione Francesca Rava si è infatti attivata immediatamente per portare aiuto agli ospedali pediatrici e generali ucraini, reperendo e inviando attrezzature mediche, generatori e farmaci per curare i bambini e i feriti di guerra, e per aiutare la popolazione attraverso l'invio di cibo e beni di prima necessità. Inoltre, i volontari sono impegnati da settimane nel dare accoglienza ai profughi in arrivo a Milano.