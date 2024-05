Arisa torna con “Baciami stupido”, un singolo per raccontare la forza del bacio

Arisa ha già mandato ai fan un grosso bacio, un po’ come fa sulla copertina del nuovo singolo in uscita venerdì 10 maggio, e si prepara a presentare la novità sul palco: il 17 maggio, da Crotone, partirà infatti un lunghissimo tour estivo che andrà avanti senza sosta fino a settembre inoltrato. Nel calendario, in costante aggiornamento, si inserisce anche la partecipazione alla maratona musicale “A nome loro - Musiche e voci per le vittime di mafia”, uno speciale concerto-evento fissato il 25 maggio al Parco Archeologico di Selinunte.