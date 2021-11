Arisa, nuovo album: “Ero romantica, ora sono anche erotica ed elettronica”

Il manifesto del disco è “Maddalena”, la peccatrice per antonomasia, e si sviluppa nel fraseggio rap “Non mi inginocchio al seme sacro / farò di me il mio simulacro / sparo ai padroni come Django / baby la lupa esce dal branco”: “Questo pezzo giace nel mio cassetto da tanti anni, aspettavo il momento giusto perché io potessi sostenere certi versi”, spiega Rosalba, “Maddalena è vittima di uno dei più grandi fraintendimenti storici. Io mi sono sempre sentita troppo procace, mi sono sviluppata a 9 anni, facevo le foto di classe vicino alle maestre, non c’era mai il grembiule della mia taglia. A Sanremo 2009 ero tutta coperta perché avevo paura di dare fastidio, mi sono sempre vergognata, però poi ho capito che in realtà ho 39 anni e non sarò attraente per molto ancora. Mi sono detta che non voglio più vergognarmi, voglio trattare il mio corpo come una cosa bella e tirarla fuori: se dovessero propormi di fare dei film soft-porn, ci penso (ride, ndr). Mi piace il corpo delle donne, l’imperfezione, la testa scesa, il doppio mento. In questo momento mi trovo attraente. Vorrei continuare a cantare, accettando la mia femminilità e l’erotismo”.