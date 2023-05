Arisa e la sua promessa: "Non vado via"

Arisa, sul suo profilo Instagram, si è mostrata in un video streaming a pochi minuti dall'uscita di "Non vado via", che ha definito come una canzone coraggiosa in quanto controcorrente: non si tratta infatti di un pezzo estivo, bensì di un brano malinconico. "Non vado via" racconta infatti di una storia che a distanza di due anni fa ancora emozionare e commuovere l'artista. Arisa si è detta molto felice di pubblicare "Non vado via" e ha ringraziato tutti i suoi fan per il sostegno.