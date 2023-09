Ariete: nuovo album e nuovo singolo alla vigilia del tour nei palazzetti

In “Dormiveglia”, Ariete canta di un amore finito, che nonostante il tentativo di mettere un punto non pone mai fine alla lotta continua tra restare e andare via. Il limbo emotivo provoca lo stesso effetto del dormiveglia: ci si lascia andare, ma mai completamente. Una parte di noi rimane sveglia, attenta a non perdere il controllo perché il timore che tutto finisca non lascia spazio alla pace. (“Dormiveglia da tre notti e non ci sei / ho una voce nella testa che mi dice resta”).