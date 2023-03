Ariete, nuove date e “nuova musica”: nel video con Michelangelo lo spoiler

Il vero nome di Ariete è Arianna Del Giaccio e la sua data di nascita è il 27 marzo 2002. Portavoce del “Bedroom pop” in Italia, ha portato la sua musica live in tour con grande successo nell’estate 2022, raccogliendo oltre 7mila persone al Carroponte di Milano e 10mila al Rock in Roma. Vanta collaborazioni con artisti come Sick Luke, Coez e Tananai, che la vuole come unico featuring del suo progetto “Rave, Eclissi” per la traccia “Campo minato”.