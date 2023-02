Ariete: la sfida in cucina con Tananai. “Quando verrà a Roma sarà mio ospite”

In attesa della serata finale del Festival di Sanremo, Ariete (in gara con Mare di guai) ha annunciato tre concerti nell’autunno 2023 e nuova musica. Nella video-intervista #atupertu, ha colto l’occasione per dare appuntamento ai fan, oltre a rispondere alla sfida culinaria di Tananai e a raccontare i due nuovi tatuaggi. Infine ha risposto all’annosa questione su questa sera: “Cappellino sì o no?”.