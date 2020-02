Antonello Venditti conferma il rinvio del concerto a Jesolo dal 29 febbraio al 20 marzo, dopo Londra: “Vi aspetto”. Il live del tour viene recuperato a seguito delle misure speciali attuate per contenere il Coronavirus: i biglietti già comprati restano validi per la nuova data, l'eventuale rimborso può essere richiesto entro dopodomani, sabato.

Il concerto di Antonello Venditti al PalaInvent di Jesolo (Venezia), originariamente previsto proprio per il 29 febbraio 2020, in seguito all’Ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto per fronteggiare l’emergenza sanitaria del Coronavirus, viene straordinariamente rinviato al prossimo venerdì 20 marzo, nella stessa location e sempre con inizio alle ore 21.00.

I biglietti già acquistati, come detto, rimangono validi per la nuova data ma chi volesse chiedere il rimborso può farlo fino a dopodomani, sabato 29 febbraio 2020.

Il prossimo concerto in programma per Antonello Venditti, quindi, ora è il live all'Eventim Apollo di Londra in programma l'8 marzo, giorno del compleanno del cantautore romano e Festa della Donna. Radio Italia è Radio Ufficiale del suo Sotto il segno dei Pesci the Anniversary Tour.