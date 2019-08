Antonello Venditti porterà le sue canzoni in concerto nei palasport in autunno e a Roma per la quinta volta in 1 anno, poi pubblicherà il nuovo album nel 2020. Il tour 2019 celebra il 40esimo anniversario di Sotto il segno dei pesci: dopo Taormina, oggi tocca a Palermo.

Venditti svela in un video le news sulla tournée e l'uscita del nuovo album, a cui sta lavorando, nel 2020: “Ragazze e ragazzi, visto l’entusiasmo con cui avete accolto #SottoIlSegnoDeiPesci in questi mesi di concerti su e giù per l’Italia, non potevamo di certo lasciarci così”, afferma oggi l'artista.

“Quindi vi annuncio con piacere che torneremo nei palazzetti in autunno con uno speciale #TheAnniversaryTour di #SottoIlSegnoDeiPesci2019, che si concluderà con una grande festa natalizia a Roma il 20 dicembre... per la quinta volta in un anno al #PalazzoDelloSport”, spiega il cantautore romano, definendo il live nella capitale come “conclusivo” del tour 2019 e considerando lo show a Londra come “un altro appuntamento pazzesco”.

Ecco le date già annunciate dei concerti di Antonello Venditti:

-Milano, Sabato 30 novembre, Mediolanum Forum di Assago

-Roma, Venerdì 20 dicembre, Palazzo dello Sport

-Londra, Domenica 8 Marzo 2020, Eventim Apollo

Le prevendite dei biglietti sono disponibili online. Grazie allo straordinario successo di pubblico ottenuto in questi mesi con i suoi concerti evento in tutta Italia, Antonello Venditti torna così a grande richiesta nella capitale: un anno eccezionale, in cui ogni regione gli ha consegnato serate sold out davanti ad un pubblico incantato da più di tre ore di musica e poesia; spettacoli ogni volta unici, uniti solo dalla stessa potente emozione che quelle canzoni, dopo 40 anni, riescono sempre a regalare.

Antonello Venditti, accompagnato dalla sua band storica, ripropone i brani di un album che ha segnato per sempre il corso della musica italiana, oltre alle canzoni più amate del suo repertorio, tra cui Giulio Cesare, Ci vorrebbe un amico, Roma Capoccia, Notte prima degli esami, Amici mai, Grazie Roma e Benvenuti in paradiso, riuscendo a riunire, grazie alla scelta di una scaletta e di un allestimento potenti, generazioni diverse e apparentemente lontanissime, sotto la stessa costellazione.

Nel 1978, anno della sua pubblicazione, l'album Sotto il segno dei Pesci ebbe un forte impatto sul Paese, sia a livello musicale che culturale. Tra tematiche fortissime e attuali mai affrontate prima in maniera così esplicita in una canzone, come in Sara o Giulia, brani dagli arrangiamenti modernissimi e rivoluzionari come Sotto il segno dei Pesci, che ancora oggi è un'inesauribile fonte di ispirazione per i nuovi cantautori it-pop, e tracce che sono una preziosa testimonianza della scena musicale anni '70 come Francesco, dedicata all’amico Francesco De Gregori, l'album riuscì a farsi strada nel cuore e nell'immaginario italiano.

Intanto, dopo il concerto tenuto a Taormina, stasera il tour 2019 di Antonello Venditti approda a Palermo nel complesso monumentale Castello a mare.