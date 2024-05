Antonello Venditti torna a farci emozionare con il singolo “Dì una parola”

Venditti ha prodotto il brano insieme ad Alessandro Canini e ne ha firmato il testo. La canzone racconta la difficoltà di comunicazione in una relazione e il dolore e la vulnerabilità di chi cerca di lasciare andare qualcuno, ma allo stesso tempo esorta una reazione, un segno di speranza o di amore. Le intense parole sono state scritte sulla musica del brano “Say Something” del duo statunitense A Great Big World in collaborazione con Christina Aguilera.