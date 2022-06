In questi giorni Antonello Venditti sta facendo le prove insieme a Francesco De Gregori per il concerto che i due artisti terranno insieme il 18 giugno allo stadio Olimpico di Roma e che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. Radio Italia è radio ufficiale anche del tour estivo dei due cantautori, che partirà il 7 luglio da Ferrara e del concerto evento all’Arena di Verona del 12 luglio. Alcuni biglietti per i live sono ancora disponibili.