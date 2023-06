Antonello Venditti: delusione per la Roma, ma si consola con nuovi annunci

Non è andata bene in Europa League alla Roma, sconfitta solo ai calci di rigori nella finale contro il Siviglia. Allo stadio di Budapest, ad assistere all’incontro, c’era anche Antonello Venditti che, dopo il match, non ha nascosto un pizzico di delusione. In queste ore, il cantautore sta facendo rientro in Italia, per preparare il nuovo tour estivo insieme a Francesco De Gregori. Venditti, però, ha già annunciato altre importanti novità soprattutto per il 2024, quando si festeggeranno i 40 anni di “Notte prima degli esami”.