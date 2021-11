Annunciata la Data Zero del tour dei Måneskin

Per i Måneskin, il 2021 è stato un anno pazzesco. Ad esempio, con Zitti e buoni, hanno vinto il Festival di Sanremo a marzo e hanno trionfato all’Eurovision Song Contest a maggio. Sono stati ospiti al Tonight Show di Jim Fallon a ottobre e hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a novembre. Nel frattempo hanno conquistato la vetta delle classifiche di vendita non solo in Italia e numerose certificazioni. Hanno pure annunciato alcune nomination ai Grammy, i premi più importanti della musica americana.