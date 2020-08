RADIO ITALIA LIVE ESTATE continua questa settimana con Annalisa. La cantante è la protagonista del secondo appuntamento dal VOI Tanka Village di Villasimius, in Sardegna. Per ascoltare la sua esibizione, basta sintonizzarsi stasera, giovedì 13 agosto, su Radio Italia solomusicaitaliana.

In una affascinante location, Annalisa si è lasciata andare all’emozione per quello che, di fatto, è stato il suo primo concerto dopo il lockdown. A pochi passi dal mare, la cantante ha regalato un esclusivo live che ha spaziato tra momenti acustici chitarra e voce ed altri più potenti che hanno accompagnato, per esempio, brani come il recente “Houseparty”.

Visualizza questo post su Instagram Eccoci Un post condiviso da ANNALISA (@naliannalisa) in data: 11 Ago 2020 alle ore 6:54 PDT

Non sono mancati anche altri successi come “Vento sulla luna” e “Avocado Toast” che, insieme all’ultimo singolo, faranno parte del nuovo disco di Nali in uscita il 18 settembre. L’artista, insieme a Manola Moslehi e Daniela Cappelletti, ha dato qualche anticipazione sul prossimo progetto e ha ricordato il suo “Party sulla Luna” in programma l’anno prossimo.

La nuova puntata di RADIO ITALIA LIVE ESTATE con la musica di Annalisa andrà in onda questa sera (giovedì 13 agosto), dalle 21.00, su Radio Italia solomusicaitaliana.