Annalisa: "Sento il calore del pubblico: è la cosa più importante"

E tu?

(Annalisa) Anche io vado in tour, faccio i palasport, figata totale! Tra l’altro ragazzi, da qualche parte dovrete venire. Poi c’è l’Arena di Verona il 14 maggio e poi non si finisce lì, perché ci sono i più importanti festival italiani. Insomma si rotola fino a ferragosto, poi vado un po’ in vacanza!