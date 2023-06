Infine, essendo al Bravo Baia di Tindari, Annalisa ha spiegato la sua giornata tipica al mare. “Per me la vacanza è riposo. Fare poco e niente”, ha cominciato. “L’importanza è che non ci siano problemi di sveglia. Ci si sveglia quando si vuole, ci si riposa, si sta al mare. Non troppo sotto al sole, perché io ho qualche problemino. Però, insomma l’importante è rilassarsi e ricaricarsi per poi ripartire”, ha chiuso invitando anche a continuare ad ascoltare Disco Paradise e Mon Amour, i suoi ultimi successi.