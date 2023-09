Annalisa: la tracklist del nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”

Dopo l'uscita di “E poi siamo finiti nel vortice”, per la cantante inizierà un'esaltante stagione sul palco. Il 4 novembre, si esibirà al Forum di Assago per una data speciale già sold out. Ad aprile 2024, invece, darà il via al “Tutti nel vortice – Palasport”, il tour nei palazzetti di tutta Italia. Lo scorso giugno, protagonista al RADIO ITALIA LIVE ESTATE al Bravo Baia di Tindari, Annalisa ci ha regalato un piccolo assaggio dell'energia che porterà in questi attesissimi concerti.