Annalisa non è solo regina di hit come Bellissima e Mon Amour, ma anche collezionista di sold out: il suo primo concerto all’Arena di Verona, in programma il 14 maggio, ha infatti registrato il tutto esaurito, così come gli show al Palazzo dello Sport di Roma del 21 aprile e alla Kione Arena di Padova del 24 aprile. Per il suo tour nei palasport italiani, sono stati venduti ben 100mila biglietti.