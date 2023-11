Annalisa: il nuovo singolo “Euforia” a RADIO ITALIA LIVE

Come artista, Annalisa si è costruita un po’ alla volta e che ha lavorato con molta costanza per arrivare al successo che sta vivendo adesso. Nella sua carriera non c’è stata una svolta vera e propria ma tanti piccoli passi che si sono sommati nel tempo e che hanno portato grandissimi risultati: “I momenti chiave del mio percorso sono stati sicuramente, prima ancora di essere conosciuta al pubblico, il fatto di scegliere di spingere con la mia famiglia fin da piccola per studiare musica. Questo è stato un momento chiave. Chiaramente il fatto che io non mi sia mai tirata indietro e non abbia mai mollato da quel punto di vista. Sicuramente il percorso con le band, con le prime band, l'approccio con la saletta, l'approccio con le tante prove, con il desiderio di cominciare a scrivere i miei pezzi. Questo è stato di nuovo un momento fondamentale, il momento fondamentale. Poi, il primo invece di fronte al pubblico è stato sicuramente la partecipazione ad ‘Amici’, che è stata per me una grande occasione di crescita e anche di farmi conoscere. Da lì è partito poi un altro percorso, ancora più difficile sicuramente, in cui ho cercato di mettere in fila tutte le cose imparate, ma anche di metterle in discussione. E poi sono state le canzoni, gli altri punti focali del mio percorso. Sicuramente ‘Il mondo prima di te’ è stata una grande svolta e sicuramente ‘Bellissima’ e subito dopo ‘Mon amour’. E poi questo Forum penso che sia di nuovo un punto molto importante”.