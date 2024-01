Annalisa è “euforica” e non solo per la sua prossima partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Sinceramente o per il suo primo concerto all’Arena di Verona. Un suo singolo e un brano per il quale ha collaborato con Fedez e gli Articolo 31 sono stati certificati dalla Federazione Industria Musicale Italiana. Si tratta di Euforia, che ha ottenuto il Disco d’Oro, e di Disco Paradise, il Quarto Platino. “Sono pazza di voi”, ha ammesso l’artista in un post su Instagram.