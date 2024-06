Annalisa e la sua "storia breve" perfetta: "Al tramonto sul lungo mare..."

L'estate del '96 è un trip che mi sono fatta io. Tananai aveva un anno, io ascoltavo già musica, ovviamente in maniera ancora istintiva. Avevo questo ricordo delle estati rilassate legato a canzoni con questo mood e questo relax. "Storie brevi" è una canzone da ascoltarsi al tramonto, sul lungo mare. L'estate del '96 per me è mood relax.