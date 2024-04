Annalisa e Gigi D’Alessio duettano in “Mon Amour”... Sì, ma quale? - VIDEO

Annalisa e Gigi D’Alessio hanno firmato entrambi una hit dal titolo “Mon Amour”. Per Gigi era il terzo estratto dall’album “Il cammino dell’età” del 2001, per Annalisa un successo capace di conquistare 5 dischi di platino in un anno. Rispettando la “tradizione” di invitare un ospite in questi concerti, Annalisa ha fatto salire sul palco del Palapartenope Gigi e ha cantato insieme a lui la “vecchia Mon Amour”.