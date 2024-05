Annalisa: detto "Sinceramente", è la Regina del Pop italiano

Annalisa è arrivata a Milano all'indomani della data all'Arena di Verona, ricca di ospiti, come Giorgia, Elisa, Tananai e Irama e raddoppierà tra pochi giorni. Nali proseguirà instancabile con il tour estivo: "Continuo ad andare avanti, ci sono un po' di concerti in giro per Italia, festival importanti... Si continua a godere del pubblico e della magia!".