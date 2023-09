Annalisa abbraccia il cambiamento: arriva “Ragazza sola”

“Ragazza Sola è la terza anima, lo strato più profondo” ha raccontato Annalisa che ha firmato il brano insieme ad Alessandro Raina e Davide Simonetta. Continua l’artista: “È la presa di coscienza, quel momento in cui si comincia ad abbracciare il cambiamento. Le immagini scorrono nella mente come in un vortice, una dopo l’altra, disordinate, veloci. Sono tutti quei momenti che mi hanno condotta qui, dove sono ora. Alla fine di questa canzone. Mi sono ritrovata. E non sono più sola, ma con me stessa”.