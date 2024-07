Anna: “Vera Baddie” è ancora l’album più venduto. E la data di Roma raddoppia

Di pari passo con questi grandi risultati, aumentano anche i sold out del primo tour nei club di Anna, in programma in tutta Italia il prossimo autunno. L’ultimo appuntamento a far segnare il tutto esaurito è stato proprio la data Zero, in programma il 5 novembre a Padova, ma non ci sono più biglietti anche per la seconda data a Torino, per il tris a Milano e per le successive tappe a Bologna e Roma. Così, nella Capitale è stata appena aperta un’altra data: i biglietti per il nuovo live dell’1 dicembre, al momento l’ultimo in calendario, sono disponibili dalle 14.00 di oggi, sabato 13 luglio.