Anna: il primo posto in classifica chiude una settimana da record

Anna, che si conferma quindi l’artista femminile più ascoltata nel nostro Paese, è ancora alle prese con il suo instore tour e si prepara a portare la sua nuova musica anche dal vivo, con una tournée estiva che prenderà il via esattamente tra una settimana, sabato 13 luglio, da Alba (Cuneo) e andrà avanti fino a settembre. Per tutto il mese di novembre, poi, la “Vera Baddie” conquisterà per la prima volta i club italiani: dopo il tutto esaurito a Torino e il doppio sold out a Milano, si sono appena aggiunti due nuovi appuntamenti nelle due città; i biglietti sono in vendita.